Tchad : nominations au ministère de la Santé publique et de la Prévention

Le gouvernement a annoncé les nominations des responsables du cabinet du ministère de la Santé publique et de la Prévention. La Direction de Cabinet sera dirigée par Monsieur ABAKAR IDRISS, qui est maintenu dans son poste. Les conseillers seront Dr TORALTA NODJITOLOUM JOPSEPHINE, maintenue dans son poste, Monsieur DJEDOSSOUM NAOUNDANGAR, également maintenu dans son poste et Mr YOUSIF MOHAMMED ELNOUR SHATA, en remplacement de Madame LATIFA BACHAR ALKATIB qui est appelée à d'autres fonctions.



Ces nominations ont pour but de renforcer les capacités et les compétences du Cabinet pour améliorer la mise en œuvre des politiques de santé publique et de prévention au Tchad.