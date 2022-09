Tchad : nominations dans 4 zones de défense et de sécurité et à la DGSSIE

Par décret n°3091 du 30 septembre 2022, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité dont les noms suivent, sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :



DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET DES INSTITUTIONS DE L'ETAT (DGSSIE).



Conseiller: Colonel DAOUD SANDAL MAHAMAT ID: 95002427



ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ N°1 FADA



Com/Zone: Général de Brigade MAHAMAT BRAHIM ADAM ID: 08023231 en remplacement du Général de Brigade MOUSSA ANNOUR DAOUD, appelé à d'autres fonctions.



Com/Zone Adjoint : Colonel DAOUSSA KORSO ADA ID:92121408 en remplacement du Colonel IBETH ADOUM ZOURGAN,appelé à d'autres fonctions.



ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ N°6 BARDAI



Com/Zone: Colonel IBETH ADOUM ZOURGAN ID: 92850189 en remplacement du Général de Brigade BRAHIM BOUKAR EDIGUE, appelé à d'autres fonctions.



ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ N°7 FAYA



Com/Zone: Colonel DJOUMA BOSTIKE DONDI ID:92510852 en remplacement du Colonel KESSOU BALLA NEHOURE, appelé à d'autres fonctions.



Com/Zone Adjoint : Colonel BRAHIM DOTO AHMAT ID: 20002665 en remplacement du Colonel SADICK BRAHIM MAHAMAT, décédé.



ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ N°8 AMDJARASS



Com/Zone: Colonel KESSOU BALLA NEHOURE ID: 92222864 en remplacement du Colonel DAOUD SANDAL MAHAMAT, appelé à d'autres fonctions.