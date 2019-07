Tchad : nominations dans les zones de défense et de sécurité

Le décret n° 85 du 1er juillet 2019 porte nomination des officiers des forces armées et de sécurité dont les noms suivent à des postes de responsabilité dans les zones de défense et de sécurité.



Zone de défense et de sécurité n°1 - état-major

1er conseiller : lieutenant-colonel Sidick Mougou Djouma



Zone de défense et de sécurité n°3 - état-major

2ème conseiller : Lieutenant-colonel Mahamat Nour Abdelaziz



Groupement militaire n°7

Commandant de groupement : Colonel Khalil Tahir Abdallah



Groupement militaire n°8

Commandant de groupement : Colonel Mahamoud Mahamat Annour



Zone de défense et de sécurité n°9 - état-major

Chef d'état-major : Colonel Sidick Cherif Daoussa



Centre d'instruction de Badjangué

Commandant de centre d'instruction adjoint : capitaine Adam Ali Mahamat (poste vacant)



Zone de défense et de sécurité n°10

Groupement militaire n°12

Chef de l'état-major : Lieutenant-colonel Mbayasbé Elysée Ngardaye

Conseiller : Capitaine Abdelkader Hissein Zakaria