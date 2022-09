Tchad : "nos enfants doivent reprendre les cours la matinée et l'après-midi"

Mme. Micheline, participante au dialogue national, a formulé trois propositions sur l'enseignement moyen ce 23 septembre. Elle propose l'introduction de l'enseignement entrepreneurial dès la classe de 6ème (arrivés en 3ème, les élèves peuvent s'orienter plus facilement vers les lycées professionnels).



"Nos enfants doivent reprendre les cours la matinée et l'après-midi. Il y aura la théorie dans la matinée et la théorie dans l'après-midi", suggère l'intervenante.



"Il faudrait le contrôle des établissements privés par le ministère de l'Éducation nationale afin d'éviter la vente des diplômes, chose qui contribue efficacement à la baisse de niveau", indique Mme. Micheline.



Par ailleurs, elle appelle à rendre obligatoire l'enseignement religieux dans les établissements.