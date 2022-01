Tchad : "nous avons pris des mesures pour améliorer le climat des affaires" (ministre Finances)

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est exprimé le 18 janvier au cours d'une conférence de presse, aux côtés du chef de mission du FMI au Tchad. Le ministre a affirmé que la Loi des finances 2022 introduit plusieurs réformes parmi lesquelles la facilitation de création d'entreprise, l'amélioration du climat des affaires, des avantages accordés aux entrepreneurs qui s'installent, aux jeunes et aux femmes.



"Nous avons pris des mesures pour améliorer le climat des affaires, faciliter et simplifier les relations entre l'État (les impôts et la douane) et les contribuables. Toutes ces mesures seront communiquées dans les jours à venir pour la facilitation du climat des affaires au Tchad", a assuré le ministre.



En matière d'informatisation et de digitalisation des recettes de l'État, de 12 bureaux de douane informatisés, le pays compte aujourd'hui une soixantaine.