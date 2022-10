Tchad : "nous devons prendre nos responsabilités que d'accuser toujours la France", Mme. Geneviève

"Nous devons développer une relation de collaboration avec ces pays que d'accuser la France. Nous devons prendre nos responsabilités que d'accuser toujours la France. Nous devons voir notre part de responsabilité".

La conseillère nationale Mme. Geneviève a fustigé samedi la tendance des tchadiens à accuser systématiquement la France d'être responsable de tous leurs malheurs."La collaboration entre le Tchad et la France pose problème. Nous donnons trop de la place à la France. C'est comme si nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Tout ce qui ne va pas, c'est la France. Où est notre part de responsabilité ?", a affirmé Mme. Geneviève.Elle prône une relation de collaboration avec la France plutôt que de l'accuser constamment. La conseillère nationale appelle surtout les tchadiens à se remettre en cause et à prendre leurs responsabilités :