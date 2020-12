Tchad : nouvelle maternité de Katafa, un grand appui à la santé de reproduction

Le représentant du délégué sanitaire du Ouaddaï, par ailleurs médecin de chef de district de Ouara, Abdoulaye Moustapha Fadoul, a rappelé que la construction de ce joyeux architectural va changer les indicateurs de la santé de reproduction, autant elle va soulager la gent féminine. Il faut dire que la population du village Katafa fait face aux complications de la grossesse et de l'accouchement.



Parmi les facteurs favorisant ces menaces, figurent les pratiques socioculturelles néfastes à savoir : le mariage et la maternité précoces, la faible utilisation des services de santé pendant la grossesse et à l'accouchement, ainsi que le recours tardif aux soins de qualité.