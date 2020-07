Tchad : nouvelle nomination au BNFT, Déby signe 3 décrets pour le même poste en 11 jours

Rebelotte au Bureau national de fret terrestre avec trois remplacements par décret au même poste en 11 jours pour des raisons inexpliquées. Le chef de l'État a signé avant-hier, mardi 14 juillet 2020, un nouveau décret n° 1570 portant nomination à un poste de responsabilité au ministère des Infrastructures et des Transports.Au terme du décret, Atteib Mahamat Saleh Kaya est nommé directeur général du Bureau national du fret terrestre (BNFT), en remplacement de Younouss Daoussa Mahamat, appelé à d'autres fonctions.Le fonctionnaire sortant Younouss Daoussa Mahamat a été nommé six jours avant la signature de ce nouveau décret , le mercredi 8 juillet 2020. Il avait remplacé Hamid Dady Haliki, nommé cinq jours plus tôt, par décret du 3 juillet 2020.Les décrets sont contresignés par le ministre sortant des Infrastructures et des Transports, Abderamane Mouctar Mahamat. Rien n'indique si ces revirements pourraient avoir un rapport avec le remplacement du ministre lors du remaniement du 14 juillet 2020.Le nouveau directeur du Bureau national de fret terrestre sera finalement installé ce jeudi à huis-clos à N'Djamena.Il y a quelques jours, le chef de l'État a annulé un décret signé en 2015 suite à une procédure non respectée.