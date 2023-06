Tchad : "nul n'est au-dessus de la loi, mais certains semblent en être exemptés"

Il convient de souligner que le port d'arme est strictement interdit dans la ville de N'Djamena, selon le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration. Pourtant, certains civils et personnalités semblent porter des armes sans craindre les sanctions. Il est difficile de croire qu'ils ne soient pas conscients de cette interdiction. Quoi qu'il en soit, il est évident que certains Tchadiens se considèrent au-dessus de la loi. Malgré les déclarations officielles, il est évident que l'opération de désarmement ne concerne pas l'ensemble de la population.



La toile a raison de caricaturer l'opposant Yaya Diallo, mais cette affaire dépasse la simple question de justice. Le différend entre ce dernier et l'homme de confiance du président de transition Mahamat Idriss Déby, Youssouf Boy, va au-delà. C'est pourquoi Yaya Diallo, l'un des opposants ayant appelé à la marche pacifique du 20 octobre dernier, n'a pas quitté le pays. Comme dit un proverbe ivoirien, "son derrière est bien soudé".



Il est honteux pour un pays se proclamant un État de droit de voir de tels agissements. Cependant, cela semble logique pour ceux qui se croient au-dessus de la justice de régler leurs conflits par la force des armes. Quoi qu'il en soit, Yaya Diallo est tombé dans le piège de ceux qui cherchent à ternir son image. Comme le dit l'opposant Dr Masra Succès, ce régime peut être qualifié de "Boudoucratie". Pour éviter un bain de sang, il est sage de rappeler qu'il est préférable de laver son linge sale en famille.