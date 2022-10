Tchad : obsèques du journaliste Oredjé Narcisse, tué par balles le 20 octobre 2022

Le journaliste Oredjé Narcisse, tué de deux balles devant son domicile à N'Djamena, lors des manifestations meurtrières du 20 octobre 2022, est inhumé ce vendredi.



La dépouille du regretté a quitté la morgue ce matin.



À Walia, "des parents et confrères sont inconsolables, l'émotion est à fleur de peau. Les proches sont partagés entre tristesse, incompréhension et colère", témoigne le Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD).



Oredjé Narcisse était journaliste à la radio CEFOD.