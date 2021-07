TCHAD

Tchad : opération de déguerpissement au quartier "Roma" de N'Djamena

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Juillet 2021

Vidéo. La mairie a entamé lundi une opération de rasage du quartier "Roma" situé dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, à l'aide de tractopelles. Des abris et hangars de fortune ont été détruits, sous le regards des habitants qui ont ramassé leurs derniers effets. Samedi dernier, la force mixte de police a fait une descente musclée dans le quartier réputé pour être l'un des lieux les plus dangereux de la capitale. Une quarantaine de personnes a été arrêtée.