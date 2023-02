Tchad : ouverture d'un centre de délivrance des titres sécurisés à Koumra

Le 22 février 2023, le secrétaire général de la province du Mandoul a présidé une cérémonie officielle, pour l'ouverture du centre de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) à Koumra, en présence du directeur du système intégré sécurisé, représentant le directeur général de l'ANATS.



Créée en 2016, l'ANATS a pour mission, la mise en place d'un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, en utilisant l'état civil comme socle.



Le décret n°014/PR/MSPI/2016, révisé par le décret n°1947/PR/MSPI/2020, précise que cet établissement public est en charge de l'identification des personnes et de la production des titres. L'ANATS ambitionne de couvrir toutes les unités administratives, les chefs-lieux des provinces, tous les chefs-lieux des départements et toutes les communes, avec un centre d'accueil des usagers.



Pour la population de Koumra et de la province, l'ouverture de ce centre d'accueil pour les usagers est un soulagement. Breye Gouloua, directeur du système intégré sécurisé de l'ANATS, explique que l'ANATS était présent dans sept provinces et quatre centres à Ndjamena en 2019, et qu'elle est aujourd'hui dans toutes les provinces.



L'ouverture de ce centre de Koumra est une preuve de la volonté des plus hautes autorités de rapprocher les citoyens des centres d'état civil, d'enrôlement et de délivrance des titres sécurisés.



La population de la province du Mandoul n'aura plus à se déplacer à Sarh, Koumra, Ndjamena ou ailleurs, pour se faire délivrer une carte d'identité nationale, un passeport, un permis de conduire ou une carte grise. Le personnel du centre est investi d'une mission de service public. Il est chargé de respecter les usagers, en priorisant les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes à mobilité réduite.



Le secrétaire général de la province du Mandoul, Bahar Hassan Guero, a appelé les usagers à fréquenter ce centre pour la délivrance des titres sécurisés, en soulignant que la gratuité est de mise pour les six premiers mois.



La volonté du gouvernement de Transition est de permettre à tous les Tchadiens d'obtenir leurs titres, et de s'assurer que les expatriés ne puissent pas s'enrôler à leur place.



Les contrevenants à la décision de gratuité feront face à la force de la loi. Le centre de l'ANATS de Koumra est équipé de sept kits d'enrôlement et de deux kits de réserve en cas de panne. Cette ouverture renforce la mission de l'ANATS en tant qu'agence qui garantit la sécurité et la fiabilité des documents officiels du Tchad.