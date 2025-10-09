Tchad : ouverture d’une session de formation des conseillers provinciaux à Koumra

Cet atelier de formation de trois, organisé par le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, vise à renforcer les capacités des conseillers provinciaux du Mandoul, Moyen-Chari et Logone Occidental, ainsi que les secrétaires généraux et de ces trois provinces.



Durant trois jours, les participants plancheront sur les fondamentaux de la décentralisation, notamment le statut des collectivités autonomes, à la collaboration entre l’État et les collectivités, le contrôle de légalité, ainsi qu’à l’élaboration et à l’exécution des budgets locaux.



Le président du conseil provincial du Mandoul, Millet Rombat Frédéric dans son allocution de bienvenue déclare que la décentralisation est un levier essentiel de la démocratie. C’est pourquoi cette formation vient à point nommé renforcer les capacités des conseillers provinciaux et secrétaires généraux des provinces, sur les notions de bases de la décentralisation pour la mise en œuvre effective du processus.



Baïdi Pataï, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a pour sa part, salué l'engagement des élus provinciaux, soulignant que « la décentralisation constitue un pilier fondamental de la démocratie participative et du développement à la base ».



Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, notamment l’Union Européenne, à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance pour leur appui constant. Le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, ouvrant les travaux, martèle que cette session vise à doter les élus locaux des outils nécessaires pour une gouvernance efficace et un meilleur service aux communautés.



Les participants sont appelés à mettre en pratique les acquis de cette formation pour relever les défis de la décentralisation dans leurs localités respectives, devrait-il conclure.