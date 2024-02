Tchad : ouverture de la session budgétaire de la commune d'Abéché

Le préfet du département de Ouara a donné le coup d'envoi des travaux de la session ordinaire de la commune d'Abéché. C'était en présence du trésorier provincial du Ouaddaï et des conseillers municipaux. Ces derniers examineront le projet de budget pour l'exercice de l'année 2024.



Les travaux de la session ordinaire consacrés sur le projet du budget 2024 qui indique les grands axes de l’action publique locale ont démarré depuis le mercredi 21 février 2024. En sa qualité de la tutelle, le préfet du département de Ouarra a ouvert les travaux de ladite session qui permet de discuter et amendé les différents chapitres et articles qui ont constitué le projet.



À cette occasion, il déclare : « Vous devez par conséquent montrer vos capacités à parcourir objectivement, et sans tabous ni préjugés, tous les chapitres et articles contenus dans le projet du budget pour vous permettre d'arriver à un bon budget acceptable et réaliste en vue de satisfaire les besoins essentiels de vos propositions ».



À cet effet, les articles et chapitres ont été donnés aux conseillers municipaux, à travers un document soumis à leur appréciation. C'est dans le cadre de son application que le maire de la ville d'Abéché, président du conseil, Mahamat Saleh Ahmat Adam, organise ladite session du conseil municipal dans la salle de réunion de l'hôtel de ville.



Ce projet du budget donne un détail sur les réalisations de l'année précédente, et sur la situation de l’exécution du budget en cours, ainsi que les orientations stratégiques de la politique locale traduite dans les recettes et dépenses des programmes de l'année prochaine. Les élus locaux devront organiser les populations et les impliquer davantage dans les mois à venir dans la mise en œuvre de la politique communale.



Il faut signaler que dans la salle, on comptait également la présence des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des journalistes et l'équipe du service de communication de la commune d'Abéché.