Tchad : panneau solaire, une solution énergétique adéquate

Regard rivé sur son smartphone, Mbaiguinam Alain est soulagé, après l’installation de ses équipements solaires. « Nous allons essayer pendant deux jours pour voir s'il y aura l’électricité à la maison, comme annoncé par les techniciens », annonce-t-il. En face de lui, deux générateurs sont posés sous un hangar.



« Je dépensais par exemple 2000 FCFA par jour, 14 000 FCFA la semaine, sans compter les vidanges. Si ces installations tiennent, ça sera vraiment économique », poursuit-il. Pour arriver à cela, il a déboursé plus de 500 000 FCFA comme avance sur la somme sollicitée par le fournisseur. « Nous avons trois feuilles de panneaux, trois batteries spéciales, un congélateur, trois écrans plasma de format moyen, huit ampoules pour éclairer la cour, trois ventilateurs et deux rallonges », nous cite ce père de trois enfants.



Selon lui, en dehors de l’engagement pris avec la société fournisseur, il doit continuer à verser plus de 50 000 FCFA le mois, pour éponger la somme demandée. Cette somme s’étale sur 10 ans. « Nous devons payer, cette somme qui connaîtra une diminution selon l’achat des équipements. Ainsi donc, nous ne pouvons être autonomes qu’après avoir payé plus de quatre millions de FCFA sollicités par la société », estime cet agent de l’État.



De petit format, moyen ou géant, cette source d’énergie est devenue incontournable pour les habitants des zones reculées de la capitale et pour les personnes ayant un peu de moyens. « Nous avons tout fait pour amener l’électricité dans notre carré, mais malheureusement nos efforts sont restés vains. Les responsables de la Société nationale d’électricité n’ont pas pu nous convaincre jusqu’à ce que nous décidions d’installer les panneaux solaires », explique-il. Balamgouina Hinimzina est l’une des personnes qui ont tourné le dos à la Société nationale d’électricité.



La coupure d’électricité est devenue un vieux souvenir pour cet agent d’une société privée. « Les coupures à répétition de la Sne m'ont poussé à changer d’avis. Depuis que j’ai les panneaux solaires, je suis totalement à l’aise », se réjouit-il. Un sentiment que partage son voisin Luck Djedouboum. « Le panneau est doublement économique. Lorsque l’installation est bonne, l’on est bien à l’aise », complète ce sexagénaire.



Habitante au quartier Zaraf, Haoua Abdallah est autonome en électricité. Le toit de sa chambre et de son salon déborde même des feuilles de panneaux. « Avant c’était les deux premiers jours que vous voyez un peu noir. Après, j’ai ajouté d’autres panneaux pour avoir plus d’électricité. Maintenant, j’ai le courant 24h/24 », se réjouit-elle. Juste à côté, Martin Félix arrose ses plantes. A base d’un dispositif électronique, ses tomates reçoivent de l’eau incessamment. « Les panneaux solaires ont rendu la tâche facile. Les distances parcourues à l’époque sont devenues un lointain souvenir pour nous », dit-il.