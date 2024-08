Tchad : partenariat entre l’ONAOE et l’INSPEM pour soutenir l’emploi des jeunes dans le secteur énergétique

Les locaux de l'ONAPE ont abrité la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPEM), représenté par son directeur général, Alhadj Hissein Issakha, et l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), représenté par son directeur Nassouradine Abakar Kessou, ce matin du 29 août 2024.



Cette collaboration vise à :

- Offrir une assistance de proximité aux jeunes demandeurs d'emploi dans les secteurs du pétrole, des mines et de l'énergie ;

- Développer des initiatives de formation en culture entrepreneuriale, enseigner les techniques de création et de gestion de micro-entreprises, et proposer des actions d'orientation, d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle, ainsi que de suivi des jeunes en quête d'emploi.