Tchad : passation de service à la délégation du Genre et de la Solidarité nationale du Moyen-Chari

La délégation provinciale du Genre et de la Solidarité nationale du Moyen-Chari accueille un nouveau délégué en la personne de Mme Nekarnodji Diobague, qui succède à Sabali Modibo.



En effet, la passation de service s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat, ainsi que de plusieurs délégués chefs de service déconcentrés de l'État.



Dans son discours bilan, le délégué sortant, Sabali Modibo, a mis en avant les réalisations de son mandat de deux ans et demi, à la tête de cette délégation.



Son équipe technique et lui ont œuvré pour revitaliser le secteur social, obtenant notamment la construction de la Maison Provinciale de la Femme, la rénovation de la délégation et du Centre Social de Sarah, la création de la coordination provinciale des organisations féminines, l'organisation d'une SENAFET nationale, la mise en place de 25 comités cantonaux de protection de l'enfance, et l'établissement de services sociaux spécialisés en collaboration avec les institutions étatiques.



Ils ont également fourni des équipements pour soutenir les activités génératrices de revenus dans les 32 cantons de la province du Moyen-Chari. Sabali Modibo a souligné que son plaidoyer actuel porte sur la construction des Centres Sociaux de Koumogo et de Maro.



Lors de l'installation officielle de la nouvelle déléguée provinciale du Genre et de la Solidarité nationale du Moyen-Chari, le secrétaire général de la province, Ahmat Tidjani Ahmat, a salué les efforts du délégué sortant, soulignant son courage et son dynamisme dans le travail.



Il a félicité et encouragé la nouvelle déléguée, lui demandant de mettre en pratique la politique du genre, tout en promouvant l'esprit d'équipe, le vivre ensemble et la collaboration avec les autorités et les partenaires techniques et financiers. Ceci dans le but de garantir les droits des femmes tchadiennes et des personnes vulnérables.



La nouvelle déléguée, Mme Nekarnodji Diobague, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays, pour leur confiance renouvelée en la nommant à ce poste de responsabilité. Elle s'est engagée à servir fermement les groupes vulnérables et la province du Moyen-Chari dans le respect de la politique sociale du gouvernement tchadien.



En conclusion, Mme Nekarnodji Diobague a sollicité la collaboration de tous pour mener à bien cette tâche malgré la crise socio-économique que traverse le pays.