Tchad : passation de service à la délégation provinciale de l’eau et de l’assainissement du Guéra

La salle de réunion du projet RePER a servi de cadre ce 28 mars 2024, à la cérémonie de passation de service de la délégation provinciale de l'eau et de l'assainissement dans la province du Guéra.



Placée sous la présidence du secrétaire général de la province du Guéra, Djerembeté Dingamyo, la cérémonie a été marquée par les allocutions du délégué sortant, Adam Saboune Rahma, et du secrétaire général.



Dans son intervention, le délégué sortant, Adam Saboune Rahma, a exposé en détail les missions de la délégation, exprimant sa gratitude envers les autorités et la population du Guéra pour leur soutien, tout au long de son mandat.



À son tour, le secrétaire général, Djerembeté Dingamyo, a présenté le parcours du nouveau délégué, tout en saluant les réalisations du délégué sortant. Il a ensuite encouragé le nouveau délégué à poursuivre le service dans la province.



Quant au nouveau délégué, Brahim Nangosti, il a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités, pour la confiance placée en lui. Il a également sollicité la collaboration de ses collègues pour mener à bien sa nouvelle mission.