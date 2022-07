Tchad : pénurie de bières dans les dépôts à N'Djamena

Ce samedi, un engouement inhabituel est constaté dans un dépôt du 7ème arrondissement, à proximité de l'hôtel Sherabel. Des motos et voitures sont stationnés en masse.



Une foule de détaillants et de consommateurs prennent d'assaut les dépôts. À l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment, se font attendre les clients avec des tickets en main. Quelques détaillants interrogés expriment leur mécontentement : ”nous sommes ici depuis plus de 3 heures afin d'acheter quelques caissons de bière, mais il y a une pénurie aujourd'hui”.



Ce sont trois dépôts qui alimentent la ville de N'djamena actuellement. Certains grossistes disent que : ”les produits de la brasserie ne sortent pas aujourd'hui [...] on ne comprend rien finalement, il y a une augmentation des prix. Le casier de Castel de 5800 Fcfa est passé à 6500 Fcfa, Beaufort de 7250 Fcfa est à 8 000 Fcfa, Guinness de 16.600 Fcfa est à 17.000 Fcfa. Pour faire face à cette pénurie, les prix augmenteront”. Néanmoins, “est-ce que les clients l'accepteront, nous ne le savons pas", ajoute un autre détaillants assis sur sa moto.



Les marques des boissons qui sont touchées par la pénurie sont : Gala, beaufort, Export 33 ainsi que la Castel. Un autre détaillant se réjouit que la Guinness soit moins touchée que les autres marques par cette pénurie.



Selon les témoignages des détaillants, quelques-uns ont traversé la frontière Kousseri la ville camerounaise pour se ravitailler. Car il faut maintenir les clients même s'il faut vendre à perte. Bon nombre de détaillants sont rentrés les mains vides. Ils préconisent l'installation d'autres entreprises étrangères afin qu'il y ait une concurrence.