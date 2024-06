Tchad : plaidoyer pour la participation des femmes et la cohésion sociale à Ati

L'objectif était de contribuer à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale, d'analyser les conflits et les mécanismes de prévention et de gestion, et d'identifier des stratégies pour promouvoir la participation des femmes aux mécanismes locaux de paix.



Pendant trois jours, les participants ont pris conscience de leur responsabilité dans la prévention et la gestion des conflits, les femmes se sont engagées à développer des actions citoyennes pour la paix, et les leaders de mécanismes locaux de paix ont changé leur perception pour impliquer davantage les femmes.



Dans son discours d'ouverture, la cheffe de mission a souligné l'importance de la participation des femmes au développement et aux processus de paix, en rappelant notamment la Résolution 1325 de l'ONU.



Le gouverneur de la province a salué cette initiative qui s'inscrit dans les efforts de sa province pour maintenir la cohésion sociale et la paix, et a encouragé les participants à s'impliquer pleinement dans la formation.



L'atelier de dialogue/plaidoyer pour la participation des femmes et la cohésion sociale a été une réussite. Il a permis de mobiliser un large éventail d'acteurs autour d'un objectif commun : promouvoir la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité. Les résultats de l'atelier serviront de base pour la mise en œuvre d'actions concrètes visant à renforcer le rôle des femmes dans la construction d'une paix durable au Tchad.