Tchad : plainte d'un avocat contre Dr. Djiddi Ali Sougoudi pour "injure publique"

L'avocat au barreau du Tchad, Maître Benjamin Mamgodibaye, a porté plainte le 5 janvier 2021 contre Dr. Djiddi Ali Sougoudi, le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale. Selon un courrier adressé au Procureur général près la Cour d'appel de N'Djamena, l'avocat reproche au membre du gouvernement des injures publiques suite à un post publié sur Facebook L'avocat estime que les mots "mouton" et "con" constituent des injures à son égard. Il estime qu'il "existe une très grande différence entre les Hommes et les animaux"."Lorsque Monsieur Djiddi Ali Sougoudi nous désigne "Mouton" et "con", il m'a insulté que je suis bête, stupide, idiot, connard, imbécile, grossier, inepte et connasse", relève l'avocat. Il ajoute que "ces faits tombent sous le coup d'infraction d'injure".Le 5 janvier, le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale s'est expliqué à la presse sur ses propos suite à la polémique.