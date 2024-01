Tchad : plus de 1,5 million des bétails seront vaccinés au Mayo Kebbi Ouest

Les principales maladies ciblées sont la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu le mercredi 24 janvier 2024 au Férrick de Soudjé Mbaye, dans le 1er arrondissement de la commune de Pala.



Lors de cette cérémonie, le délégué de l'élevage et des productions animales du Mayo Kebbi Ouest, Dr Laurent Haïdi Dadass, a souligné l'importance d'une vaccination complète du cheptel bovin de la province. En effet, ces maladies ont un impact considérable sur les éleveurs tant sur le plan économique que financier.



Au cours de cette période de vaccination, plus d'un million cinq cent mille animaux seront vaccinés. Le coût d'une dose vaccinale pour chaque animal est fixé à 100 F CFA pour la péripneumonie contagieuse bovine et est gratuite pour la peste des petits ruminants selon les informations fournies par Dr Laurent Haïdi Dadass. L'élevage représente une source importante tant sur le plan social que économique pour les éleveurs et leur famille.



Le Secrétaire Général de la Province du Mayo Kebbi Ouest, Valentin Mohassingar, a donné le coup d'envoi officiel de cette campagne en exhortant les vaccinateurs à faire un bon travail. Il a souligné que la vaccination est obligatoire et doit respecter les principes du ministère en charge de l'élevage. Valentin Mohassingar a également encouragé les éleveurs à ne pas hésiter à faire vacciner leurs animaux, car l'élevage reste l'un des piliers de l'économie du Tchad.



Après la cérémonie officielle, les autorités ont administré des doses de vaccins aux animaux présents au Férrick. La suite de la vaccination sera assurée par les agents du secteur de l'élevage.