Tchad : plus de 300 élèves honorés par la Fondation Grand cœur

La Fondation Grand cœur a organisé samedi au Radisson Blu de N’Djamena, une cérémonie d’encouragement au maintien et au suivi des jeunes filles à l’école.



L’événement a eu lieu en présence de la Première Dame Hinda Déby Itno, du ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, de la secrétaire générale de la Fondation Grand cœur et de l’Ambassadeur de Chine au Tchad.



Des bourses scolaires et cadeaux ont été remis à plus de 318 élèves de différents établissements du Tchad.



De responsables d’établissements ont été encouragés pour leur efforts dans la formation des élèves. Ils ont reçu des attestations de remerciement.