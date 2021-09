Tchad : plus de 300 millions FCFA de subvention aux organisations sportives

Le mouvement sportif tchadien a organisé une cérémonie de remise des chèques de subvention administrative aux fédérations et associations nationales sportives du Tchad, ce 25 septembre.



Pour Abakar Djarma, présidente du Comité olympique et sportif tchadien (COST), le sportif est pratiqué par l'ensemble des jeunes, par des personnes vivant avec un handicap, par les femmes, par des personnes âgées et aussi sur instruction des médecins pour des raisons médicales et enfin par des enfants à travers l'éducation physique et sportives.



Le sport est une activité qui concerne plus de 90 % de la population tchadienne. Le président du COST plaide auprès du gouvernement de transition pour que le sport fasse partie des priorités.



Le ministre de la Jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, souligne que l'investissement octroyé par l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) à hauteur de plus de 310 millions de Fcfa permet de financer quelques activités programmées telles que les locations des sièges et les prises en charge des personnels d'appuis, les créations des nouvelles ligues, les assemblées générales et également l'organisation d'un championnat national.



Le ministre a reconnu que les fédérations éprouvent des difficultés et a déclaré que son département ne peut rester indifférent.



Moussa Hassan Idibey, coordinateur de l'ONAJES, rassure les responsables de toutes les organisations que son département est attentif à toutes les sollicitations et que son institution accompagne toutes leurs actions en toutes circonstances.