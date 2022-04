Tchad : plus de 31% des décès hospitaliers sont dus au paludisme

Au Tchad, selon le rapport officiel de 2021, plus de 31% des décès hospitaliers sont dû au paludisme, indique le représentant du PANEPAT, Arnaud Elkousseng.



Le paludisme reste la maladie la plus meurtrière au Tchad, a martelé Paul Antoine, représentant de l’Ambassade de France au Tchad.



Paul Antoine d’ajouter qu’au Tchad, la mortalité due au paludisme représente 15% de tous les décès enregistrés au niveau de structures sanitaires.



Selon lui, la France à travers l’ambassade de France au Tchad, a réaffirmé son engagement à mettre fin au paludisme en menant des campagnes de sensibilisation pour les médicaments gratuits destinés à la lutte contre le paludisme.



Pour la plateforme des acteurs non étatiques pour la lutte contre les pandémies au Tchad, la lutte contre le paludisme nécessite un investissement et un engagement des parties prenantes.



Le taux de paludisme augmente chaque année. Près de 95% cas de paludisme ont été enregistrés en Afrique, selon le PANEPAT.



Pour Paul Antoine, la prévention contre le paludisme repose sur trois recommandations : une protection personnelle anti-vectorielle avec répulsifs et moustiquaire imprégnée, une chimio-prophylaxie adoptée et une consultation d’urgence en cas de fièvre.



Le chargé des relations extérieures et plaidoyers du PANEPAT, Djasnarbé Ndolmbaye, invite les partenaires techniques et financiers à renforcer les capacités des ruralités et des organisations de la société civile pour une lutte optimale contre le paludisme au Tchad et en Afrique.