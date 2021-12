Tchad : plus de 80.000 personnes sous traitement antirétroviral

Une déclaration commémorative a été faite ce mardi 30 novembre 2021, par la secrétaire adjointe du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, dans les locaux dudit ministère. Cette journée est placée sous le thème : « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies »,



En effet, ce thème est révélateur car elle a pour but d'éradiquer les inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde, à l'exemple du Covid-19. Dr Dekandji Francine souligne que la menace du VIH plane toujours sur l'humanité, 40 ans après le signalement des premiers cas du Sida. Lutter contre les inégalités est essentiel d'une part, pour éradiquer le Sida et d'autre part, pour promouvoir les droits humains des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, afin s'instaurer des sociétés mieux préparées pour vaincre également la pandémie du Covid-19 et d'autres pandémies émergentes, poursuit-elle.



Un regard rétrospectif de riposte contre cette épidémie depuis 1986 que le ministère de la Santé a engagé relève que : la prévalence du VIH est passée de 3.3% en 2015 à 1.1% en 2020 ; les nouvelles infections et décès sont réduits respectivement de 31% et 47% entre 2010 et 2020, tandis que la stigmatisation et la discrimination envers le PVV sont réduites à de 42% entre 2013 et 2021. La tendance est restée constante depuis 10 ans pour les jeunes et adolescents, autour de 1.1%, clarifie Dekandji Francine.



Au total 80220 personnes sont sous traitement antirétroviral au Tchad. A cet égard, le ministère de la Santé publique envisage une collaboration avec le ministère de la Justice et celui de la Femme, pour la protection des droits humains et celle de la petite enfance, pour les victimes de stigmatisation et ou discrimination et aux violences basées sur le genre.



Enfin, la secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé publique exhorte toute la population du Tchad, à commémorer avec faste le 1er décembre, en souvenir aux victimes de la maladie du Sida. Des campagnes de sensibilisation, de dépistage, de conférence débats seront menées, à cet effet.