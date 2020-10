Tchad : plus de différenciation tarifaire pour les appels entre opérateurs (Arcep)

Le directeur général de l’Arcep, Sadick Bassi Lougouma, a signé le 15 octobre 2020, une décision portant alignement des tarifs off-net et on-net pratiqués par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au Tchad.



Concrètement, il n’y aura plus de différenciation tarifaire entre les appels on-net (intra-réseau) et off-net (inter-réseaux). Par exemple, le prix d’un appel d’Airtel vers Tigo devra être le même qu’un appel de Tigo à Tigo.



« Les tarifs off-net seront plafonnés au niveau des tarifs on-net jusqu’à nouvel ordre », précise la décision.



En cas d’évolution significative de l’environnement économique général, au niveau de la concurrence ou de la structure des coûts des opérateurs, l’Arcep peut décider, après examen de la situation, s’il y a lieu de modifier les règles d’encadrement du tarif et/ou de supprimer l’encadrement.