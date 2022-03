Tchad : plus de sécurité et d'égalité des femmes journalistes

L'union des journalistes tchadiens (UJT) en collaboration avec la fédération internationale des journalistes (FIJ) a organisé un atelier de restitution sur la sécurité et l'égalité des femmes journalistes. L'atelier dont les travaux sont restitués s'est tenu à Dakar sur financement de l'Union des journalistes norvégiens. Une session de formation à laquelle ont participé deux journalistes tchadiennes Aristide Djimaldé et Achat Ramadane.



Une formation "enrichissante", se vante la quinzaine de participantes. Ces dernières assurent disposer dorénavant de méthodes pour être en "sécurité et se valoriser" dans l'exercice de leur métier. Se valoriser signifie pour les participantes se mettre à l'abri des harcèlements sexuels, réclamer une parfaite égalité dans les différentes rédactions.



Le vœu semble déjà exaucé par le président de l'Union des journalistes tchadiens Abbas Mahmoud. Il assure la disponibilité de son institution à organiser d'autres vagues de formations dans le domaine de la sécurité des femmes journalistes mais aussi le renforcement de leurs aptitudes professionnelles.



Quant à la parité réclamée par les femmes journalistes, Abbas entend élargir le bureau exécutif de son organisation aux dames. "Au lieu d'une seule femme au bureau exécutif, pourquoi ne pas en avoir 3 ou 4 au prochain congrès de l'UJT?", s'est interrogé le président.