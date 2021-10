Tchad : plus qu'une philosophie, Buzz Masters War s'implante à petit feu

Au-delà de la musique, la promotion du coaching des artistes à travers le streaming et certaines modalités digitales, Buzz Masters War, créé en 2014, s'introduit discrètement en laissant des empruntes très louables.



Le travail se fait dans l'ombre et les résultats sont visibles. L'appréciation et les témoignages des artistes traduisent la satisfaction. Autrefois, Buzz Masters War n’était qu’une communauté de jeunes influenceurs appelés Golden Boys Family. Quelques années après, la vision s'est améliorée au-delà des premières missions.



Dans cette course à la conquête du showbiz musical tchadien, la maison de production et de promotion se positionne de plus en plus comme une référence à travers plusieurs plateformes : Facebook, Instagram, Twitter et un site officiel.



Avec des jeunes visionnaires à la tête de cette maison, une marque de vêtements est disponible en plusieurs tailles. C'est une autre façon pour Buzz Masters War de faire des recettes afin d'investir.