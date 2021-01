Tchad : plusieurs annonces pour le développement de la province de Sila

À l'entame de la rencontre, le gouverneur du Sila, Abdraman Ali Mahamat, a présenté les doléances de la population : construction d’un château d’eau à Goz-Beïda et les cinq départements, bitumages des tronçons Goz-Beïda-Abéché-Forbaranga et Goz-Beïda-Am-Timan, constructions d’un hôtel, des logements sociaux, l’aménagement de l’aérodrome du chef-lieu de la province, l’électrification de la ville de Goz-Beïda, la construction d’une Maison de la culture, d’un centre multimédia, l’octroi des microcrédits aux femmes et aux jeunes, etc.



Idriss Deby promet la construction d’un hôpital provincial à Goz Beida, d’un hôtel, de 30 villas destinées aux hôtes, le redémarrage de tous les programmes et projets en arrêt dans la province de Sila, la construction d’un centre multimédia, et l’octroi des micro-crédits aux jeunes et femmes.



S’agissant de la route Goz-Beïda-Abéché, le président précise qu’elle ne sera effective qu’après le bouclage des études de faisabilité qui prendront du temps. Par contre, il y a un projet de bitumage de 3.600 Km de route devant relier Sarh-Sinkago à Am-Timan, la bretelle Am-Timan-Goz-Beïda est à intégrer. Le ministre des Infrastructures est instruit. Pour l’aérodrome du chef-lieu de la province, Idriss Deby affirme que ce projet sera effectif lorsque les moyens de l’État les permettent.