Tchad : plusieurs défis pour les veuves et retraités tchadiens

Les retraités et veuves du Tchad manifestent deux à trois fois par an, pour revendiquer le remboursement de leurs cotisations durant leur vie active.



Cette situation souligne un manque de système politique et social. Dès qu'ils sont admis à la retraite, ils font face à de nombreux problèmes.



Obtenir le capital de départ à la retraite, ou le capital de décès est un véritable parcours du combattant. Le Tchad a connu une détérioration considérable de la qualité de vie ces dernières années. Les fonctionnaires investissent 90 % de leurs salaires dans l'alimentation, l'éducation et la santé.



Bref, beaucoup d'entre eux ont du mal à joindre les deux bouts. La plupart des fonctionnaires vivent en location, car leurs salaires ne suffisent pas à acquérir un terrain et à construire, compte tenu des prix élevés des matériaux de construction. Par exemple, un sac de ciment coûte entre 9 000 et 12 000 francs.



Le défunt Maréchal Idriss Deby Itno avait initié la construction de logements sociaux, mais les chantiers sont restés inachevés. Par la suite, des généraux et des hauts cadres ont occupé ces chantiers. Le gouvernement doit mettre en place une politique sociale, en construisant des logements sociaux, et en accompagnant les retraités qui vivent dans une situation de précarité absolue.



Les retraités et les veuves passent de longues heures à la Caisse nationale de retraites (CNRT), assoiffés et affamés, sans toucher leur pension. D'autres sont obligés de donner de l'argent aux agents pour pouvoir recevoir leur pension.



La question que l'on se pose est : comment la Caisse nationale de retraites (CNRT) est-elle vide ? Où sont passés les milliards cotisés par les fonctionnaires durant leur carrière active ? Les personnes âgées, les enfants et les veuves n’ont que leurs yeux pour pleurer. Les agents malhonnêtes font exprès de garder les dossiers des retraites et des veuves pour arnaquer ces derniers.



Pour résoudre ce problème, le Trésor public doit virer instantanément les cotisations de tous les fonctionnaires à la Caisse nationale de retraites (CNRT), et nommer une personne compétente à la direction de la CNRT.