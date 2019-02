Tchad : plusieurs élèves s'évanouissent à N'Djamena lors d'un défilé

Plus de 200 élèves dont la majorité composée de filles en provenance des différents établissements scolaires de la capitale, ont perdu connaissance cet après-midi au stade du 8ème arrondissement de la capitale lors d'un défilé organisé par l'inspection départementale de l'Education nationale et de la Promotion civique pour un tournoi de football inter-établissements.



Les élèves qui ont perdu connaissance lors de ce défilé dit de la paix ont été immédiatement admis à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Ils ont été transportés à bord de bus et de motos.



Selon les organisateurs, les problèmes d'organisation du défilé, la chaleur ainsi que la mobilisation trop matinale sont à l'origine de la perte de connaissance de plus 200 élèves simultanément. L'incident a fortement perturbé le tournoi de football inter-établissement pour la paix et la cohésion nationale au Tchad, selon les organisateurs.