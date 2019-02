Tchad : plusieurs malfrats appréhendés au Salamat

A Amtiman, plusieurs présumés délinquants ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés cette semaine à la presse, en présence du gouverneur de la province du Salamat, Adoum Forteye Amadou.



Deux d'entre eux auraient prémédité l'assassinat d'un clandoman en février afin de voler sa moto. L'engin n'a pas été retrouvé jusqu'à présent.



Un troisième individu serait un faussaire qui arnaquait les commerçants en leur prélevant des taxes dans les marchés hebdomadaires de la ville. Il utilisait un faux reçu portant le sceau de la gendarmerie pour parvenir à ses fins.



Un présumé voleur de bétail opérant entre le Salamat et la Centrafrique est également entre les mains de la gendarmerie, tandis qu'un autre groupe d'individus est accusé d'avoir abattu plusieurs arbres dans la sous-préfecture d'Abgué, en violation de la loi sur la protection de l'environnement.



"Nous remercions et félicitions les forces de défense et de sécurité pour le travail impeccable qu'ils font chaque jour sur le terrain afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous leurs disons merci pour le dynamisme et leur vigilance pour que d'autres criminels opérant dans la province puissent être mis aux arrêts rapidement afin que la population du Salamat puisse vivre dans de très bonnes conditions", a déclaré le gouverneur de la province du Salamat, Adoum Forteye Amadou.



D'après Rodou Hubert, procureur de la République par intérim, "aujourd'hui ils sont à notre disposition. La procédure sera établie et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur afin de servir d'exemple aux éventuels candidats à ce genre de forfaits".