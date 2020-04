Tchad : plusieurs soldats blessés dans les affrontements contre Boko Haram

Plusieurs dizaines de soldats tchadiens ont été blessés au cours de l'opération "Colère de Bohoma" menée contre Boko Haram. Les blessés "légers" sont pris en charge à Baga Sola, dans la province du Lac, par une équipe de médecins dépêchée de l'hôpital militaire de N'Djamena. Elle est appuyée par une équipe de la Présidence et un volontaire.



Selon le médecin militaire, Dr Abdéramane Ahmat Ali, "la vie de ces braves soldats blessés armes à la main est aujourd’hui hors de danger."



Dimanche, le chef de l'Etat Idriss Déby a rendu visite aux blessés pour s'enquérir de leur état de santé.



"Ils sont fiers d'avoir accompli une mission sacrée au service de leur chère patrie", a dit le président.



A ce jour, aucun bilan officiel n'a été annoncé par l'armée. Toutefois, de nombreux insurgés de Boko Haram ont été éliminés au cours des opérations militaires qui se poursuivent désormais en territoire nigérien et nigérian.



Le chef de l'Etat a annoncé hier que l'ennemi a été "chassé" des îles du Lac après six jours d'opération, tandis que deux postes de commandement de Boko Haram en territoire tchadien ont été récupérés et détruits.



De nombreux combattants de Boko Haram ont pris la fuite vers le Niger, Nigeria et Cameroun.