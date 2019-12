Tchad : pour Noël, la Première Dame met en garde contre le vol, la paresse, le tribalisme et le rejet

La Première Dame Hinda Déby a prononcé mardi au Centre « Iyali », un discours à l'occasion de la fête de Noël. Elle a appelé les jeunes tchadiens à l'amour, la solidarité et la tolérance.



"Que vous soyez chrétiens, musulmans ou sans religion, votre pays le Tchad est Unique, Un et Indivisible", a déclaré la Première Dame qui s'est exprimée devant de nombreux officiels et diplomates, ainsi que plus de 1500 enfants conviés pour une remise de cadeaux.



Hinda Déby a demandé aux enfants "d’être toujours unis, comme un balaie qu’on a attaché avec une seule corde."



"Mon souhait le plus ardent, est de vous voir nouer des relations au-delà de vos appartenances communautaires et religieuses. Je rêve de vous voir être, la solide et inaltérable fondation de la nation tchadienne en devenir", a-t-elle souligné.



Elle a appelé les jeunes à ne pas se laisser tenter "par les mauvaises pratiques que sont la violence, le tribalisme, le rejet de l’autre". La Première Dame a également demandé "d’éviter le vol, la paresse et toutes les mauvaises conduites", rappelant que le Tchad a "besoin des compétences et des cadres dynamiques pour son développement et son progrès."