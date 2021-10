Tchad : préavis de grève à l’ONAJES

Selon un communiqué de presse, le Syndicat des Agents de l’Administration Générale du Tchad (SAAGET) informe l’opinion nationale que malgré les multiples correspondances de plaidoiries adressées au coordonnateur de l’Office Nationale de la Jeunesse et des Sports (ONAJES) et au ministre de tutelle, les syndicalistes sont toujours maltraités et d’humilier.



En plus, ils sont pratiquement privés de leur salaire durant trois mois. Face à cette situation intenable, le SAAGET donne un délai de 72 heures au coordonnateur de l’ONAJES, au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entreprenariat et, enfin au ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation sociale, d’intervenir afin de trouver une solution pour ce problème.



Dans le cas contraire, le SAAGET envisage de saisir les grandes instances de la République, à savoir : le Conseil Militaire de Transition (CMT), le Premier ministre de Transition (PMT) et le Conseil National de Transition (CNT). Le communiqué porte la signature