Tchad : première réunion de l’année 2025 consacrée aux régies financières

Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Ambassadeur Allah Maye Halina, a présidé ce jeudi 09 janvier 2025, la première réunion de l'année, consacrée aux régies financières. L'évaluation des finances publiques et les perspectives pour l'année 2025 ont été au cœur de cette rencontre.



Le Premier ministre a tout d'abord exprimé son soutien indéfectible et celui de son gouvernement, au chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux institutions de la République, suite à la tentative de déstabilisation essuyée hier soir aux abords du palais Toumaï.



Il a ensuite souligné l'importance de cette rencontre pour évaluer l'année écoulée, et surtout tirer les bonnes leçons pour un exercice budgétaire plus rayonnant en 2025.



Pour le ministre d'État, ministre des finances, du Budget, de l'Économie et du plan, Tahir Hamid Nguilin, l'année 2024 a été globalement satisfaisante, en dépit des nombreuses difficultés rencontrées. Il rassure par ailleurs que les prévisions des recettes pour cette nouvelle année sont optimistes.



Fort de son engagement doublé d'une stratégie cohérente, le gouvernement tchadien est plus que déterminé à relever les défis économiques de l'heure. Les attentes sont grandes, mais avec la volonté affichée et les actions concrètes menées par les plus hautes autorités, le Tchad est parti pour amorcer un tournant décisif dans son développement économique en 2025.