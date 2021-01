Tchad : présentation d’un recueil de poèmes décrivant la situation de la société

Le jeune écrivain tchadien, Mahamat Acyl Dagache, a présenté samedi, à la Maison des médias du Tchad, son recueil de poèmes intitulé « La colère de Toumaï ». Ce recueil de poèmes se focalise sur des expériences vécues, de l’observation de la société et des profondes aspirations de la jeunesse tchadienne, à un véritable changement de comportement.



Le recueil met en lumière l’état d’esprit de la jeunesse qui est pris en otage par l’histoire sombre du Tchad, dont la jeunesse n'est pas acteur. Il présente une vision panoramique de la société : de nombreux sujets ont été traités dans cet ouvrage tout en transcendant l’aspect politique, religieux, social et sécuritaire.



Plusieurs thèmes s’entremêlent pour décrire avec brio, entre autres la situation des femmes, de l’armée nationale, la police, la patrie tchadienne, du mystère de la vie, la douane, la pandémie actuelle, et la galère.



L’auteur Mahamat Acyl Dagache a souligné que la jeunesse est le rétroviseur du passé, l’emblème du présent et la vision du futur. « Nous sommes prisonniers du passé. Tel que le souligne l’extrait du premier titre de ce recueil : Je suis prisonnier, séquestré innocemment, condamné arbitrairement, pour un crime que je n’ai jamais commis. J’ai servi mon pays loyalement », cite Mahamat Acyl Dagache.