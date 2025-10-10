Alwihda Info
TCHAD

Tchad : présidentielle au Cameroun, le DGG du Mayo-Kebbi Ouest muscle la sécurité aux frontières


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 10 Octobre 2025



À moins de 48 heures de l’élection présidentielle au Cameroun, pays frontalier du Tchad, la sécurité se hisse au rang de priorité dans le Mayo-Kebbi Ouest. Le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab, a présidé ce vendredi 10 octobre 2025, à sa résidence de Pala, une réunion de sécurité élargie.

L’objectif poursuivi est de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire, et de renforcer la vigilance le long des frontières sensibles. Autour de la table, toutes les forces étaient représentées : police nationale, gendarmerie, zone de défense n°12, garde nationale et nomade, sans oublier l’Agence nationale de sécurité (ANS).

D’entrée, Abdelmanane Khatab a salué le travail des unités de défense et de sécurité qui, depuis le début de l’année, ont multiplié les opérations de ratissage, réduisant les prises d’otages et neutralisant plusieurs malfaiteurs. « Vos efforts ont permis de sécuriser la province. Mais l’heure est à la vigilance maximale », a-t-il martelé.

Le contexte est particulièrement sensible : une récente attaque terroriste contre une base du BIR (Bataillon d’Intervention Rapide) dans le Mayo-Tchanaga, à l’Extrême-Nord du Cameroun, inquiète les autorités. D’où la consigne claire du DGG : doubler de vigilance sur toutes les lignes frontalières.

Concernant la sécurité intérieure, Abdelmanane Khatab a insisté auprès de la police nationale sur la nécessité d’intensifier la surveillance routière et la lutte contre toute forme d’insécurité urbaine. Par ailleurs, il a salué l’accord de partenariat signé entre le Cameroun et le Tchad sur la lutte contre l’insécurité transfrontalière, qui ouvre désormais un cadre juridique au droit de poursuite des forces de défense tchadiennes en territoire camerounais.

« Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire », a conclu Abdelmanane Khatab, promettant d’améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité en leur mettant à disposition davantage de moyens logistiques.



