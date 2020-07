Tchad : prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement

Les nouveaux membres du Gouvernement ont prêté serment vendredi matin au Palais présidentiel, au cours d'une audience solennelle. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État, Idriss Déby, et des membres de la Cour suprême.



Le serment confessionnel a été instauré suite à la proclamation de la 4ème République. Les assujettis se présentent par ordre de préséance devant le pupitre et lisent le contenu du serment.



Conformément au respect des mesures barrières contre la Covid-19, tous les participants à cette cérémonie étaient munis d'un masque.



Le président de la République a exprimé ​ses voeux de plein succès dans l'accomplissement de leurs fonctions au service de la Nation.



19 nouveaux membres du gouvernement



Idriss Déby a procédé mardi à un important remaniement du gouvernement. Sur 35 membres de la nouvelle composition, 19 personnalités font leur entrée dans le gouvernement, dont quelques anciens ministres.



Le remaniement intervient à mois d'un an de l'élection présidentielle. Il consacre une place sensiblement plus grande à la femme avec neuf portefeuilles contre sept auparavant. Le nouveau gouvernement accorde une place à la jeunesse avec le plus jeune membre du gouvernement qui est âgé de 29 ans.