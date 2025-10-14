Alwihda Info
TCHAD

Tchad : prévention des contentieux, l’État renforce la protection de ses intérêts publics


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2025



Placé sous le thème « Responsabilité de l’État et protection des intérêts publics », un atelier national s’est ouvert ce lundi à N’Djamena, marquant une étape importante dans la prévention des contentieux impliquant l’État et ses démembrements.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampard, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2023 pour assainir la gestion publique et renforcer la défense des intérêts de l’État.

Il a souligné que la création de l’Agence Judiciaire de l’État (AJE) et de l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) traduit la volonté du gouvernement de consolider la transparence et la discipline budgétaire. La mise sous tutelle de l’AJE par le ministère des Finances reflète, selon lui, une vision claire : lier la responsabilité juridique de l’État à la rigueur financière pour garantir la cohérence de l’action publique.

Les travaux de cet atelier visent à renforcer la coordination entre les institutions publiques et judiciaires et à prévenir les litiges coûteux pour l’État. Une démarche qui contribue à consolider la confiance citoyenne et à asseoir la solidité juridique de l’État tchadien.



