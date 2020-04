Tchad : prise en charge des victimes de guerre, "une priorité"

Le chef de l'Etat Idriss Déby a estimé mardi que la manifestation de la reconnaissance de la Nation à l'armée "doit aller au delà de cette solidarité spontanée et ponctuelle".



Selon lui, "il est du devoir de la communauté nationale de consentir les efforts nécessaires, afin de garantir des conditions de vie dignes aux victimes directes de la guerre contre le terrorisme en particulier."



Il a "expressément exhorté la représentation nationale à inscrire la problématique de la prise en charge publique des victimes de guerre parmi ses priorités législatives au cours de sa Session en cours."



"Ceux de nos compatriotes qui consentent le sacrifice suprême pour la sécurité de leurs concitoyens et l’intégrité de la Nation méritent que celle-ci accorde une attention digne et constante à nos anges gardiens lorsqu’ils sont blessés ou à leurs ayant-droits lorsqu’ils ont malheureusement perdu la vie", a dit Idriss Déby dans son deuxième discours adressé à la nation face à la pandémie de Covid-19.



Parmi une panoplie de mesures annoncées hier, le président a décidé de la mise en paiement immédiat de tous les capital-décès dus aux agents civils et militaires décédés, des indemnités et accessoires de salaires dûs aux retraités, et la prise en charge des frais médicaux des agents civils et des forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards FCFA ;