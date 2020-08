Tchad : projet d'usine de raffinage d'huile de palme, "nous rapatrions des emplois" (ministre Finances)

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a fait part jeudi de la satisfaction des autorités suite à la signature d'un mémorandum d'entente avec Olam Palm Gabon pour le financement, la construction et l'exploitation d'une usine de raffinage d'huile de palme.



Il a exprimé la satisfaction et le soutien du chef de l'État et de tout le gouvernement à l'égard d'Olam, ainsi que la volonté de les aider à entreprendre, initier, être à l'aise et prospérer avec leurs sociétés et industries pour le bénéfice des populations.



"Nous rapatrions en quelque sorte des emplois. À chaque fois que nous achetons pour 25 milliards d'huile à l'étranger, ces 25 milliards il y a peu être 10 milliards de salaires et de consommation locale qui auraient pu rester au Tchad", a indiqué Tahir Hamid Nguilin.



Selon le ministre en charge du développement industriel, Lamine Moustapha, cela témoigne de la volonté d'olam d'investir au Tchad.



Le groupe Olam est implanté au Tchad à travers la Coton Tchad SN avec des parts à hauteur de 60%.