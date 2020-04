Tchad : pulvérisation et nivellement, la mairie de N'Djamena à l'action

La mairie de N'Djamena poursuit son opération visant à désinfecter les marchés à travers la pulvérisation, et à renforcer la salubrité dans les rues, particulièrement en cette période de lutte mondiale contre la pandémie du COVID-19.



Elle a lancé samedi matin, dans le quatrième arrondissement de la capitale, une opération de pulvérisation du marché Al-Hafia, de nivellement des rues et de ramassage d'ordures.



L'opération a été pilotée par le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, en présence de ses collaborateurs et d'agents communaux.



"La ville nous appartient. Je fais ma mission, mon devoir qui est d'arranger les rues de la capitale. C'est l'un de mes devoirs", a déclaré le maire de N'Djamena.



Selon lui, même en dehors de cette pandémie, c'est une mission de la commune. Il a plaidé auprès des départements ministériels qui auraient éventuellement des stocks de produits de désinfection, afin de les mettre à la disposition de la mairie.



Par ailleurs, le maire Saleh Abdelaziz Damane a appelé à la responsabilité des parents pour éviter que leurs enfants ne se baignent dans le fleuve Chari en cette période de chaleur, compte tenu du risque de noyade.