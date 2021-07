Tchad : quatre filles désignées pour Miss Intellect 2021

Dans le cadre de la représentation du Tchad à la grande finale du concours sous régional "Miss intellect" qui se tiendra au Niger en octobre prochain, l'ONG Force, en collaboration avec Technidev, a organisé une compétition ce dimanche 11 juillet au Radisson Blu pour déceler les meilleures qui pourront représenter valablement le tricolore à ce concours.



L'objectif de ce concours est de valoriser l'excellence et le leadership féminin. Il est dédié aux lycéennes et a permis aux 12 filles présélectionnées, venues des différentes provinces, de compétir dans diverses thématiques à savoir les mathématiques, la technique de l'information et de la communication, la littérature et l'innovation.



Le directeur de l'ONG Technidev a, dans son mot de bienvenue, salué la présence de l'assistance. Il a aussi retracé l'objectif de cette institution qui est d'oeuvrer sur la question de l'éducation en général et celle de l'intégration des filles dans le système d'enseignement tchadien en particulier.



Après un petit temps d'évaluation, le jury a procédé à la délibération. Il a choisi la meilleure de chaque catégorie. Remadji Aleyo Gloria a pris la tête de la catégorie littérature, Seidé Siboro Nardama s'est démarquée à la rubrique mathématiques, Ndil-Ndoki est élue miss innovations et Yanroï Beadoumadji Edith était à la tête de la rubrique des TIC.



La cérémonie a pris fin avec les prestations de quelques artistes féminines invitées.