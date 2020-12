Tchad : quatre salles de classe offertes aux élèves de Koundjourou au Batha

L'éducation étant l'affaire de tous, un digne fils de la province du Batha vient de poser les jalons. En effet, Ahmat Goni Bichara a décidé de construire des salles de classes de la Première et Terminale du Collège d’Enseignement Général (CEG) de Koundjourou. Il s’agit de permettre aux élèves de cet établissement scolaire d’étudier dans des conditions idéales.



Le constat fait par le fils de la localité, sur plus 350 villages que compte la sous-préfecture de Koundjourou, il n’y a que 57 écoles dont 10 construites et fonctionnelles, tandis que certaines sont en paille ; pour d'autres, les bâtiments se sont écroulés, et les tableaux et tables sont dégradés.



Le souci majeur qui préoccupe est qu'il n'y a même pas les niveaux de Première et Terminale à Koundjourou. Pour cela, Ahmat Goni Bichara a construit 4 salles de classes qui vont permettre aux élèves de ces deux niveaux d'étudier dans des bonnes conditions. En plus de cela, le bienfaiteur élite du coin a remis 1000 cahiers aux élèves de Koundjourou. Selon le sous-préfet de la localité, Idriss Souleymane Boyené, représentant le gouverneur au cours de la cérémonie de remise des dons, ce geste vient à point nommé pour soulager un tant soit peu, la politique du gouvernement qui met l'accent sur l'excellence scolaire. Il appelle tous les fils de la province à emboiter le pas à Ahmat Goni Bichara.



Selon lui, ce geste ne sera pas le dernier. Il reconnait que l'éducation concerne tous les fils et filles du Batha, afin d'apporter leur contribution pour améliorer le système éducatif. Il faut rappeler que le taux de fréquentation des filles dans le Batha est très faible. Pour cela, il demande aux responsables en charge du système éducatif d'améliorer leur travail afin de permettre aux élèves de finir leur cursus scolaire. Ahmat Goni Bichara a aussi creusé des forages au profit de la population de la sous-préfecture de Koundjourou.