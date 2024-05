Tchad : quel pays les Tchadiens aspirent-ils à construire ?

Au lendemain de l'investiture du président de la 5ème République du Tchad, se dessine une question cruciale : quel Tchad les Tchadiens aspirent-ils à construire ?



Les attentes et les espoirs du peuple tchadien se cristallisent autour des thèmes tels que la stabilité politique, l'amélioration des conditions de vie, la justice sociale et la lutte contre la corruption.



En effet, les citoyens désirent un Tchad prospère, pacifique, et inclusif, où chaque voix est entendue, chaque droit respecté, et chaque individu a la possibilité de contribuer au développement national.



L'avenir du Tchad repose sur la volonté collective de bâtir une nation forte, unie et résiliente, où la dignité de chacun est préservée, et où l'espoir d'un avenir meilleur est partagé par tous.