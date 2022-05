Tchad : quelle politique pour contrecarrer l'exode rural persistant ?

A la recherche des opportunités de revenus, des jeunes mineurs vivent souvent le pire en zone urbaine. Encore à l'âge de poursuivre leurs études, afin de répondre aux exigences de la vie en société, ils ont cependant quitté leurs familles, pour exercer de petits boulots de domestiques, vendeurs ambulants en ville.



L'expression « Makoula » ou fonctionnaires « de rue 40 m », telle est l’étiquette collée à ces jeunes. Ils sont visibles dans les grands carrefours, matin et soir, par grappes de cinq ou six personnes. L'exode rural n'est pas un sujet d'actualité, mais aucune volonté politique n’est menée véritablement pour endiguer ce phénomène.



Ces jeunes représentent pourtant une main d’œuvre forte pour l'agriculture dans leurs localités, et une source de développement dans différents domaines. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, sur le chemin des meilleures conditions de vie, sont aujourd'hui un danger pour la ville de Ndjamena.



Dans les quartiers périphériques, les uns se lancent dans la consommation de l'alcool, du tramol et d'autres substances. Les autres deviennent des agresseurs par manque d'emploi. Comment peut-on regarder une jeunesse engluée dans la vie de débauche sans avenir ? Pourtant, on ne peut parler de développement d'une nation sans une jeunesse instruite.



Aucune loi interdisant ce phénomène, les autorités administratives n'ont pas conscience de cette grande jeunesse qui perd sa vie à la recherche de l'eldorado. L’État n'étant pas capable de donner une réponse adéquate à l'exode rural, il devient difficile de maintenir les jeunes dans leurs localités.

Il faut donc mener une réelle réflexion politique, face à ce phénomène, dans le cas contraire, les grandes villes seront inondées de jeunes, pendant que les villages vont se vider.