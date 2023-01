Tchad : qui est Idriss Youssouf Boy, le nouveau directeur de cabinet du président de transition ?

Idriss Youssouf Boy, son nouveau directeur de cabinet, est un pur produit du régime de son père, et était son secrétaire particulier avant de tomber en disgrâce dans une affaire de détournement à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT). Sa responsabilité a été écartée par une décision de justice.



Il semble que le général Idriss Youssouf Boy aurait été victime d’une campagne de dénigrement sciemment orchestrée et entretenue par certains officiers haut gradés de l’armée qui s’opposent à tout changement de système incarné par ce dernier.



Après sa nomination comme secrétaire particulier du président de transition, il a écarté plusieurs conseillers officieux qui ont induit pratiquement en erreur le Maréchal Idriss Deby Itno pendant 3 décennies. Cette mise à l’écart a été sentie comme un affront par ces caciques de l’ancien système qui auraient tout mis en œuvre pour éloigner le général Idriss Youssouf Boy de son cousin paternel, le président de transition, général Mahamat Idriss Deby Itno.



Le montage d’un message qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours entre dans le cadre de cette campagne de dénigrement accusant injustement le général Idriss Youssouf Boy d’être un homosexuel. C’est un tissu de mensonge. Il est considéré comme un grand réformateur de l’ancien système, raison pour laquelle il se heurte à une série de sabotages pour faire capoter ce changement dans la gestion du système actuel.



C’est un fidèle parmi les fidèles au pouvoir du président Mahamat Idriss Deby Itno, qui s’est battu pour améliorer la gouvernance du Tchad. Il a joué un rôle important dans le retour au bercail de plusieurs politico-militaires et activistes.



La réussite du dialogue national lui est imputable en partie. Le général Idriss Youssouf Boy a été nommé consul général du Tchad a Douala le 29 septembre 2020.



Avant d'occuper le poste de consul général du Tchad à Douala, Idriss Youssouf Boy a servi comme directeur général adjoint de l'ANS (Agence nationale de sécurité). L'adjoint de Ahmed Kogri, le titulaire, a été débarqué en juin 2020 au profit d'un autre fils du sérail, Djougoum Brahim Djouma. Le neveu du défunt Idriss Déby Itno avait été limogé discrètement alors qu'il coordonnait une enquête sur une scandaleuse affaire de trafic de drogue qui avait éclaboussé le milieu des renseignements dont onze membres avaient été poursuivis par la justice.