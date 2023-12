Tchad : rassemblement historique du RJ/MPS à Moundou pour soutenir le "Oui" au Référendum

La population du Logone Occidental à Moundou s'est massivement mobilisée à l'appel de Mahamat Oumar Kessou, président du Rassemblement de la Jeunesse du Mouvement Patriotique du Salut (RJ/MPS). Diverses autorités administratives, civiles, et traditionnelles étaient présents pour encourager la participation massive en faveur du "Oui" lors du vote du 17 décembre 2023.



Dans son discours, Mahamat Oumar Kessou a souligné que le Logone Occidental est une province cosmopolite du Tchad où différentes communautés coexistent harmonieusement. Il a rappelé que plus de 200 partis politiques et organisations de la société civile se sont réunis à Moundou pour soutenir le "Oui" en faveur d'un État en paix et prospère, où tous les Tchadiens vivent fraternellement dans la patrie de leurs ancêtres.



Il a également critiqué les agitateurs qui cherchent à perturber l'harmonie dans la province et a souligné que les anciens sages et les chefs de Canton qui font partie de la coalition ont accepté le "Oui" parce que c'est dans l'intérêt du Logone Occidental et de la province du Tchad de vivre en paix et en harmonie.